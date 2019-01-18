Пекин, 18 января, 2019, 17:09 — ИА Регнум. В Пекине жестко отреагировали на антикитайские заявления, сделанные на совещании глав американских дипломатических представительств за рубежом вице-президентом США Майклом Пенсом, сообщает 17 января Синьхуа, ссылаясь на заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайский дракон

По оценке китайского МИД, высокое должностное лицо администрации Дональда Трампа повергло необоснованным нападкам ряд аспектов внутренней и внешней политики КНР, в том числе действия в Южно-Китайском море, отношение к международным правилам и свободе вероисповедания, поведение в экономических вопросах и т. д. Неадекватность этих обвинений давно доказана временем.

Хуа Чуньин призвала США «правильно и рационально относиться к развитию Китая и китайско-американским отношениям, прекратить вмешательство во внутренние дела КНР и попытки нанесения ущерба его законным интересам».

Подчеркнув важность отмечаемой в текущем году 40-летней годовщины установления между КНР и США дипломатических отношений, дипломат привлекла внимание к посвященному этому юбилею заявлению главы китайского МИД Ван И, который призвал ставить общие дела вперед разногласий. «Китай не превратится в США и не собирается их заменять, а конкуренция между сторонами должна быть наделена позитивным смыслом и соответствовать правилам», — процитировала она руководителя внешнеполитического ведомства, отметив, что тот в очередной раз предложил отказаться от устаревшего мышления «игры с нулевой суммой».