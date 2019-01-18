Ленинградская область, 18 января, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Над местом дефекта на газопроводе в окрестностях деревни Овино Тихвинского района Ленинградской области происходит факельное горение газа. Факел поднялся на высоту 15 метров, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти Горение на газопроводе в Ленобласти

Напомним, 18 января во время проведения строительных работ поврежден газопровод диаметром 50 мм, от которого не зависит газоснабжение потребителей.

На месте происшествия работают дежурная смена 51-й пожарно-спасательной части, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

«В настоящее время газ из поврежденного газопровода стравливается, жертв и разрушений нет», — отметили в ГУ МЧС.

Принадлежность поврежденного газопровода устанавливается.