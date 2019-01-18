Германию, Францию беспокоит безопасность в Керченском проливе: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 января, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Специалистов Германии и Франции допустят в Керченский пролив;
- Турция намерена искоренить терроризм в Сирии;
- США могут отменить пошлины на китайский импорт;
- На месте взрыва в Магнитогорске следы взрывчатки не найдены;
- В правительстве Севастополя проходят обыски.
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