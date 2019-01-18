Москва, 18 января, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости создания комиссии по расследованию деятельности бизнесмена Олега Дерипаски, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Я буду настаивать на создании комиссии и расследовании по всей цепочке этого невиданного против нашей державы и безопасности преступления. Я уверен, что те, кто его совершает, ответят», — заявил Зюганов журналистам.

Предприниматель Олег Дерипаска подал иск против лидера КПРФ Геннадия Зюганова на 1 млн рублей. Он хочет получить компенсацию морального вреда за оценку его бизнеса политиком, высказанную в ходе заседания Госдумы.