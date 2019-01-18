Москва, 18 января, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Любая попытка сдачи Курильских островов повлечет 12 претензий относительно других территорий России. Как передает корреспондент ИА REGNUM , 18 января об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов журналистам.

Дележ пирога

«Любая попытка сдачи наших островов будет означать огромную угрозу безопасности нашей страны… Президент клялся на Конституции, что гарантирует территориальную целостность», — напомнил депутат Госдумы.

Коммунист уверен, что «президент не имеет никакого права отдавать ни вершка наших земель».

"Если вы уступите хоть один гектар, вам завтра выкатят минимум 12 претензий начиная от Выборга, Калининграда», — подчеркнул Зюганов.