Москва, 18 января, 2019, 16:38 — ИА Регнум. Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве в канун праздника Богоявления (Крещенский сочельник), сообщает 18 января корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриаршее служение в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя

«Через пришествие в мир Спасителя перед нами открылась дверь в Божие царство, и в знак этого общения, в знак сопричастности рода человеческого Богу, через явление Сына Божия и Господа нашего Иисуса Христа нам даруется великое таинство освящения воды», — заявил Кирилл по время проведения церемонии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриаршее служение в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриаршее служение в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя

Дарья Антонова ИА REGNUM Православные верующие во время литургии

Патриарх Московский и всея Руси совершил чин великого освящения воды и вечером будет служить всенощное бдение в Елоховском Богоявленском соборе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриаршее служение в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриаршее служение в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Напомним, согласно опросу ВЦИОМ, в России увеличилось число желающих окунуться в прорубь на Крещение. Если в 2018 году об этом говорили 15%, то в 2019 году принять участие в крещенских купаниях намерены 20% опрошенных.

Ранее иеромонах Дмитрий Першин призвал жителей России не употреблять спиртные напитки во время священного купания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриаршее служение в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриаршее служение в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриаршее служение в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл совершает чин великого освящения воды

Как сообщало ИА REGNUM, к 19 января в столице оборудуют 60 площадок для крещенских купаний. Ожидается, что в 2019 году в ежегодной церемонии примут участие свыше 180 тыс. человек.

Также в Москве в ночь на Крещение с 18 на 19 января продлена работа наземного общественного транспорта до 3:00. Будут курсировать более 100 автобусов и троллейбусов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл совершает чин великого освящения воды

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриаршее служение в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя

Дарья Антонова ИА REGNUM ADR5683

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