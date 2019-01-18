Москва, 18 января, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Дональд Трамп, помимо того, что является 45-м президентом США, достаточно успешный предприниматель. И в данной ситуации он ведёт себя как предприниматель, нежели президент, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Сейчас в США продолжается самый долгий шатдаун и страна готова ввести режим чрезвычайного положения. Сейчас Трамп никак не может договориться с демократами о финансировании строительства стены с Мексикой. Когда он давал предвыборные обещания, он сказал, что стена будет строиться за счёт мексиканцев. Мексика отказалась платить за стену, поэтому Трамп решил выполнить своё обещание за счёт бюджета своей страны», — пояснила эксперт.

Демократы, понятное дело, инициативу не поддержали — ведь обещание было немного другое. После введения ЧП в стране, Трамп может выделить финансирование на строительство стены за счёт нереализованных проектов.

По её мнению, у президента США твёрдая позиция и то, что он не едет в Давос, показывает его твёрдое намерение стоять на своём. Просто дело принципа. Ведь если Трамп не построит стену — это нанесёт гораздо больший урон репутации, чем неявка в Давос.

«Выходка в виде отсутствия на мировом форуме — просто показ всем, насколько он решителен. Да, любой президент поехал бы на форум, но Трамп — предприниматель. Скорей всего, Трамп введёт ЧП, что даст возможность выделить финансирование в обход Конгресса. Но это создаст новую волну недовольства, которое может дойти до вопроса об импичменте президента США», — полагает Френкель.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп отменил поездку американской делегации на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

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