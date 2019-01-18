Лондон, 18 января, 2019, 15:04 — ИА Регнум. Больше 130 предпринимателей попросили вчера, 17 января, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй и лидера лейбористской оппозиции Джереми Корбина, чтобы они поддержали проведение второго референдума насчет выхода из ЕС. Таким образом бизнесмены надеются преодолеть текущий кризис, связанный с Брекситом, сообщает испанское издание La Vanguardia.

Львенок в клетке

В открытом письме, переданном в редакцию The Times, предприниматели и другие деятели, в том числе архитектор Норман Фостер и бывший директор универмага Marks & Spencer (M&S) лорд Майнерс, призвали политиков «не терять больше времени» и оставить надежды на повторное обсуждение соглашения о Брексите с Евросоюзом до 29 марта (на эту дату намечен выход Соединенного Королевства из европейского блока).

Вместо этого группа предпринимателей настаивает в своем письме, что повторное голосование является единственным жизнеспособным способом воспрепятствовать выходу Великобритании из Европейского союза без каких-либо договоренностей.

«Многие компании поддержали соглашение о Брексите премьер-министра, хотя и знали, что ему далеко до совершенства», — подчеркивают лидеры британского бизнеса.

«Но теперь это уже не выход. Нынешний приоритет — помешать крушению без соглашения. Единственный реальный способ сделать это — спросить народ, хочет ли он по-прежнему выхода из ЕС», — добавляют они.

При этом предприниматели принимают во внимание, что «часики тикают быстро», поэтому политики не должны продолжать тратить время на фантазии. «Мы настоятельно призываем политическое руководство двух основных партий поддержать всенародное голосование», — резюмируют авторы письма.

В среду, 16 января, в общей сложности 71 член британского парламента и 13 европарламентариев-лейбористов попросили Корбина выступить за проведение второго референдума после отказа Вестминстера одобрить соглашение, предложенное правительством. Эти парламентарии (из 256, представляющих лейбористскую партию в палате общин) считают, что линия их лидера, который намерен заново обсудить с ЕС условия Брексита, «не реалистична».

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Мэй тем временем продолжила переговоры с депутатами от различных партий, ища пути выхода из возникшего кризиса. Ранее ей удалось преодолеть вотум недоверия, вынесенный лейбористами во вторник, за счет разницы в 19 голосов. «Тем не менее Корбин откажется от встречи с премьер-министром, если не получит перед этим гарантий, что Брексита без соглашения не будет», — отмечает испанское СМИ.