Москва, 18 января, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп уже вошел в историю, как президент с самым длинным шатдауном, который продолжается 27 дней. Причем причина, вызвавшая остановку работы правительства и государственных структур, смехотворная — президенту и законодателям не удалось договориться о выделении 5 млрд долларов на возведение забора на границе с Мексикой, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

За время своего президентства Трамп уже твердо закрепил за собой репутацию не столько политика, сколько торговца. Он умеет и любит блефовать, запугивать оппонентов, постоянно менять свою позицию, зачастую на прямо противоположную.

«По всей видимости, Трамп не пойдет на поводу у конгрессменов, выступающих против возведения ограждения на границе с южным соседом, тем более что это был один из основных пунктов его предвыборной программы», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп отменил поездку американской делегации на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

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