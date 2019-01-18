Севастополь, 18 января, 2019, 14:37 — ИА Регнум. В Сирийскую Арабскую Республику в 2019 году через Севастопольский морской порт будет поставлено 200 тысяч тонн зерна. Об этом 18 января журналистам сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Мешки с зерном

«В прошлом году через порт Севастополя прошло порядка 70 тысяч тонн зерна, отправленного в Сирию. В 2019 году планируем увеличить объемы до 200 тысяч тонн», — отметил губернатор.

Кроме того, по его словам, через Севастопольский порт в Сирию также будут организованы поставки строительных материалов и продукты питания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены правительства Севастополя и сирийской провинции Тартус подписали соглашение об экономическом сотрудничестве. Позже заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров сообщил, что между двумя городами будет курсировать частный грузовой корабль.

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