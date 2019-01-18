Москва, 18 января, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Охрана объектов ТЭК — это огромный сегмент охранного рынка с многомиллиардными оборотами. Несмотря на то, что представители Росгвардии отрицают наличие конфликтов с охранными структурами нефтяных холдингов, обострение борьбы на передел этого рынка вполне мог иметь место, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

(сс) By-itself Росгвардия

«Нефтяникам выгоднее содержать собственные структуры или покупать услугу на рынке, чем отдавать охрану на аутсорсинг Росгвардии — услуги монополиста обходятся заведомо дороже», — отметил эксперт.

Всё больше сфер бизнеса переходит под контроль государственных структур. А уж с охранным бизнесом, связанным с деятельностью вооруженных людей, обосновать такой переход гораздо проще. Да и стратегическое значение обеспечения безопасности объектов ТЭК также способствует росту контроля.

«У Росгвардии может быть достаточно большой соблазн монополизировать рынок охранных услуг, поскольку ее положение позволяет сделать это. В составе Росгвардии крупнейшая охранная структура — ФГУП «Охрана» — с выручкой свыше 20 млрд рублей в год.

Фактически служба одновременно является и проверяющим, и хозяйствующим субъектом. И этот «конфликт интересов» дает определенные преимущества. Бороться с этим будет сложно», — высказал свое мнение Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители нефтяных компаний в декабре 2018 года написали жалобу на имя секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, в которой изложили свои претензии по поводу предписаний сотрудников Росгвардии, чрезмерно ограничивающих действия частных охранных предприятий (ЧОП), защищающих объекты нефтяников.

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