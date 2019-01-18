Санкт-Петербург, 18 января, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Причиной масштабного пожара в здании бывшего Санкт-Петербургского газетного комплекса на Ленинском проспекте, 139 стал взрыв боеприпаса, добытого «черными копателями» на местах боёв Великой Отечественной войны. Боеприпас оказался в здании по вине кого-то из погибших людей. С таким утверждением выступил 18 января Следственный комитет РФ.

78.mchs.gov.ru Пожар в здании Санкт-Петербургского газетного комплекса

Напомним, 17 января при тушении пожара в бывшем здании типографии, которое давно использовалось под офисы, были найдены тела троих человек. Еще трое пострадали и госпитализированы. На втором этаже здания пламя распространилось на площади 100 кв. м, между вторым и третьим этажами обрушились перекрытия на площади 60 кв. м. Пожар тушили около шести часов более ста пожарных. На месте ЧП побывал глава города Александр Беглов.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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Как уточнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, в офисе одной из коммерческих структур на втором этаже здания произошел хлопок и возник пожар, затем огонь распространился по зданию. Тела погибших принадлежат менеджеру организации, арендовавшей офис, и двоим его знакомым.

«По предварительным данным, погибшие занимались поисковыми работами на местах боёв времен Великой Отечественной войны. В ходе обысков, произведенных по местам их проживания, были обнаружены и изъяты металлоискатель, муляжи гранат времен Великой Отечественной войны и другие предметы, представляющие интерес для следствия», — заявили в СКР.

Как считают следователи, в офисе сработал боеприпас, добытый в местах боевых действий. Расследование продолжается, назначены судебно-медицинские, криминалистические и другие экспертизы. Уголовное дело находится на особом контроле у руководства ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По данным «Фонтанки», взрыв произошел в офисе компании, занимающейся продажей и ремонтом кассовых аппаратов. При этом двоих клиентов, которые пришли в офис, сопровождала беременная женщина. Она отлучилась в коридор, чтобы купить чашку кофе в автомате, и потому осталась жива. Среди погибших — ее муж.