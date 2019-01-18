Южно-Курильск, Сахалинская область, 18 января, 2019, 14:14 — ИА Регнум. 15 и 16 января мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко вместе с председателем местного собрания Сергеем Бондаревым, руководителями отделов администрации побывал на Шикотане. В местных ДК прошли встречи с населением двух сел острова.

Yuzhnokurilsk.ru Вячеслав Власенко (в центре) на встрече с жителями о. Шикотан

Все встречи Вячеслав Власенко начинал с политического вопроса, который сегодня обсуждается во всех российских СМИ и среди населения Шикотана в том числе:

— Никакой передачи Японии острова Шикотан и группы островов Малой Курильской гряды не планируется и не обсуждается. Российский МИД заявляет, что в ближайшее время планируется возобновить переговорный процесс, в ходе которого российская сторона будет добиваться безоговорочного признания Японией в полном объеме итогов Второй мировой войны. Суверенитет России над южными Курильскими островами не подлежит сомнению.