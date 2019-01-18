Москва, 18 января, 2019, 13:59 — ИА Регнум. В условиях нестабильности граждане России стали больше доверять более крупным финансовым банковским структурам, в особенности государственным. Свою роль сыграла санация банковского сектора, то есть граждане полагают, что после массового отзыва лицензий остались в основном надежные банки. Также рост доверия является свидетельством эффективного регулирования банковского сектора. Сегодня банки остаются единственными игроками на рынке, которые предлагает гражданам гарантированный доход, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Анна Кокорева.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень» реж Крис Коламбус. 2001. Великобритания, США Гоблин банкир

«В 2019 году возможное повышение ставки должно поддержать спрос на банковские депозиты, однако летом и перед новогодними праздниками будет наблюдаться сезонный отток. Вклад в надежном банке — это всегда востребованный, понятный и доступный финансовый продукт», — отметила эксперт.

Депозит по-прежнему остается наименее рискованной инвестицией. Важно учитывать, что внимание государства к доходам граждан растет и вывести средства может быть не так просто, как раньше, без подтверждения того, что данные средства заработаны легальным путем и все налоги уплачены.

«Консервативные инвесторы смогут положить деньги в банк под выгодный процент и уберечь средства от инфляции. Осенью 2018 года ставки по депозитам в российских банках вновь пошли вверх, достигнув 8−8,25%. В этом году они могут дойти и до 9%.

В ближайшее время выше ожидать не стоит. Ставки самых выгодных годовых депозитов в долларах уже достигли 3,5%. По вкладам в евро на застрахованную сумму банки смогут дать до 1%», — считает Кокорева.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, уровень доверия населения России к банкам за год вырос. Так, 65% граждан доверяют банкам (16% полностью доверяют, 49% — скорее доверяют), это на 5 п. п. выше, чем в 2017 году.

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