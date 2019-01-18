Грозный, 18 января, 2019, 13:51 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту поставок некачественной продукции для 46-й отдельной бригады оперативного назначения войск Национальной гвардии, дислоцированной в столице Чечни.

(сс) stheaker Гнилой картофель

Подозреваемым по уголовному делу проходит заместитель командира спецназа «Авангард» Росгвардии, полковник Олег Кондратьев. По данным РБК, он принял 30 тонн картофеля от компании «Мясокомбинат «Дружба народов». Картошка оказалась плохого качества, а полковника теперь подозревают в превышении полномочий.

На время следствия Кондратьев отстранен от службы. Как установлено, 2 июля 2018 года он отдал приказ о приемке на склад 30 тонн картофеля. При этом у овощей имелись признаки «поражения поверхности клубня мокрой и сухой гнилью», т. е. продукция не соответствовала нормам.

Нарушения выявила внутренняя проверка Росгвардии, после чего ведомство обратилось в прокуратуру.