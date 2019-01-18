Сеул, 18 января, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Южнокорейская компания, специализирующаяся на онлайн-играх NCSoft открыло детское кафе, сообщает Chosun Biz.

18 января представители компании сообщили, что открыли в г. Сеул, район Мапхогу детское кафе «Tiny», которое представляет собой мультикультурное пространство, разработанное совместно с компанией Megabox — сетью кинотеатров в Южной Корее.

Кафе представляет собой игровое пространство, состоящее из нескольких зон, таких как: игровая, учебная, кинотеатра, а также зону кафетерия.

На территории кафе дети могут насладиться батутами, скалолазанием, ролевыми играми (есть локации рынок, ветеринарная клиника и мастерская). Кроме того есть зона «Little Forest» — прекрасное место для совсем маленьких детей, а также «Creative Studio» — место где проводятся мастер классы по кулинарии, технике и искусству.

Время работы кафе с 10:30 до 20:00 с понедельника по четверг и с 10:30 до 21:00 по пятницам, субботам и воскресеньям.