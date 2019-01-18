Саратов, 18 января, 2019, 13:34 — ИА Регнум. В условиях сильного снегопада власти Саратовской области могут ввести режим ЧС. До настоящего момента регион справлялся с последствиями обильных осадков, режим чрезвычайной ситуации будет необходим, если область не сможет обойтись своими силами, сообщил экс-зампред правительства Саратовской области Александр Буренин.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

По его мнению, пока такой необходимости не возникает.

«Если мы не справляемся, то вводим ЧС и просим армию войти. В первую очередь в этом смысл. У них есть соответствующая техника, роторы, которые могут расчистить что угодно», — цитирует бывшего чиновника КП-Саратов.

«А если справляемся — то зачем вводить?» — добавил Буренин.

Между тем прогнозируется новый снегопад, пик которого сдвинулся и ожидается 21 января.

Накануне заместитель председателя правительства региона Роман Бусаргин также заявил, что необходимости введения режима ЧС не видит.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Саратовская область находится в эпицентре циклона, который принес в Поволжье обильные снегопады, порывистый ветер, метель и гололед.

15 января обрушилось 160 кв. метров кровли школы № 8 в Новоузенске. А уже вечером 16 января девять городских дорог перекрыли из-за снегопада. Областной центр регулярно стоит в десятибалльных пробках.

Накануне мэр Саратова Михаил Исаев лично убедился, что снег чистят далеко не везде.

Он поехал на микроавтобусе по маршруту № 58 из Агафоновки и отметил неудовлетворительное состояние остановочного пункта, требующего расчистки.

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