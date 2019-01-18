Ярославль, 18 января, 2019, 13:31 — ИА Регнум. Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Роман Васильев арестован Кировским районным судом 17 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

City-yaroslavl.ru Роман Васильев

Васильев подозревается в получении взятки. Ему вменяется статья 290 УК РФ.

Как сообщил информированный источник ИА REGNUM, чиновник получил взятку от учредителя фирмы, которая занималась работами на объекте культурного наследия по государственному заказу.

Взятка предназначалась за содействие в приемке работ. Взяткодатель пришел непосредственно в департамент ООКН Ярославской области. Он действовал под контролем силовиков — момент передачи взятки фиксировался правоохранительными органами.

Роман Васильев был задержан на месте преступления. Также в департаменте прошла выемка документов.