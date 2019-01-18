Новокузнецк, Кемеровская область, 18 января, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Новокузнецкая городская больница № 1 и калтанский санаторий-профилакторий «Здоровье» будут объединены. Об этом ИА REGNUM сообщили в кемеровском областном департаменте охраны здоровья населения.

Администрация Кузбасса Новокузнецкая городская больница № 1 и калтанский санаторий-профилакторий «Здоровье» объединятся

На базе профилактория «Здоровье» разместится отделение восстановительного лечения Новокузнецкой горбольницы. По мнению властей, за счёт этого качество реабилитации пациентов улучшиться. Потому как будут доступны те виды лечения, которые недоступны в медучреждении сейчас: водо-, грязелечение, ЛФК, электролечение, магнитотерапия и др. Кроме того, станет больше коечных мест.

В отделении восстановительного лечения Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 оказывают помощь пациентам, которые перенесли острый инфаркт миокарда и другие заболевания. За год здесь проходят лечение порядка 700−800 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе власти Кемеровской области сообщили, что в ближайшее время будут объединены три медучреждения: две Калтанские городские больницы (№ 1 и № 2) и Осинниковская горбольница. Они станут единым юридическим лицом.

Ранее в Новокузнецке две клинические больницы (№ 11 и № 16) присоединили к Новокузнецкой городской клинической больнице № 1.

Власти объявили о начале реформирования системы здравоохранения: деятельность ряда служб будет выстроена по вертикальному принципу, будут созданы многопрофильные медицинские центры. Основная цель, по словам властей, — вывести качество медицинской помощи на новый уровень.