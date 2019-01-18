Москва, 18 января, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Одной из возможных причин, которая привела к столкновению самолётов Су-34 в небе над Татарским заливом на Дальнем Востоке, могла стать ошибка пилотирования. Об этом сообщил источник в силовых структурах региона.

Mil.ru Су-34 в небе

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При этом, по словам собеседника ТАСС, отказа техники не было. Уточняется, что самолёты столкнулись в момент возвращения на авиабазу в Хурбе под Комсомольском-на-Амуре.

Известно, что самолёты, потерпевшие аварию, совершали полет без боекомплекта. После аварии, по данным СМИ, один из бомбардировщиков упал в море. Позднее в ходе поисково-спасательной операции был обнаружен один из катапультировавшихся лётчиков. Он жив. Также спасён и второй пилот истребителя-бомбардировщика. Его обнаружил и поднял на борт вертолёт Минобороны РФ. Состояние летчика оценивается как удовлетворительное.

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Как сообщало ИА REGNUM, авиапроисшествие произошло 18 января в 08:07 мск. Во время выполнения планового учебно-тренировочного полёта над акваторией Японского моря самолёты Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО коснулись друг друга в воздухе. В этот момент пилоты отрабатывали маневрирование. Экипажи успели катапультироваться. В настоящее время их поисками занимается спасательный отряд в составе самолёта Ан-12 и двух вертолётов Ми-8.