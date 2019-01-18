Калуга, 18 января, 2019, 12:15 — ИА Регнум. В Калужской области перспективным направлением развития молочного скотоводства стала роботизация, которая проводится в рамках соответствующей региональной программы по созданию в регионе 100 роботизированных молочных ферм, сообщили 18 января корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области На роботизированной ферме

Программа содержит меры государственной поддержки, направленные на создание условий для технико-технологического переоснащения и модернизации производственной базы молочного скотоводства Калужской области, увеличение объемов производства молока для удовлетворения потребностей населения в продуктах собственного производства.

В 2018 году на роботизированных фермах Калужской области получено более 40 тыс. тонн молока, что составляет 111% к уровню 2017 года. Поголовье коров на роботизированных фермах сегодня достигло 5331 голов (11,7% от дойного поголовья в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах). На сегодняшний день в Калужской области работает 36 роботизированных молочных ферм. Всего в регионе уже смонтировано и введено в эксплуатацию 128 роботизированных установок различных модификаций. В первом квартале 2019 года в регионе планируется открыть еще две роботизированные фермы.

Как сообщало ИА REGNUM, в работе агропромышленного комплекса Калужской области активно внедряется цифровизация. Об этом рассказал на X Гайдаровском форуме губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. В качестве успешных примеров локальной цифровизации Артамонов привел программу «100 роботизированных ферм». Ранее глава региона отметил, что уже несколько лет Калужская область занимает первое место в России по темпу роста объемов получаемого молока. По итогам 2018 года этот показатель равен 17,5%.