Москва, 18 января, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Операторы сервисов по предоставлению электронных кошельков и проведению платежей должны нести ответственность за списание в свою пользу неиспользованных средств с электронных кошельков граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Colin Электронный кошелек

Речь идет об участившихся жалобах граждан на случаи изъятия средств с электронных кошельков у тех, кто долго ими не пользовался. В пользу оператора списывались разные суммы — от 100 рублей до 15 тыс. рублей, причем операторы имеют права на такие изъятия по договору оферты. О намерении внести поправки в законодательство и запретить операторам списывать в свою пользу неиспользованные средства с электронных кошельков граждан ранее заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). К поправкам законодательства присоединится и Центробанк.

«Мне приходилось тоже сталкиваться с обращениями граждан, которые выражали не просто недовольство, а непонимание правовой возможности изымать принадлежащие им деньги», — отметил Гутенев.

По его словам, можно объяснить изъятия средств, когда на счетах электронного кошелька остается небольшой остаток, порядка 10−20 рублей.

«Получается, что необходимо администрировать большой массив информации, значительную часть которого составляет сопровождение именно таких, крайне маленьких средств или остатков, когда человек не утруждает себя усилиями закрыть самостоятельно электронный кошелек с небольшими остатками», — объяснил Гутенев.

Однако списания операторами платежных сервисов в свою пользу более существенных сумм недопустимо, считает он.

«Изъятия сумм, которые превышают 1 тыс. рублей, на мой взгляд, должны нести существенные последствия для тех, кто изымает чужие деньги. На мой взгляд, это впрямую статья — если не уголовного, то гражданского права. И поэтому считаю, что позиция коллег и ЦБ абсолютно правильная и думаю, что она будет поддержана депутатами всех фракций», — подчеркнул Гутенев.