Мельбурн, Австралия, 18 января, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу над представителем Италии Томасом Фаббьяно в матче третьего круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 9 минут, завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 6:4.

(сс) Keith Allison Григор Димитров

Димитров 13 раз подал навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, две ошибки на подаче и два брейка.

В четвёртом круге турнира Димитров сыграет с американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо.

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