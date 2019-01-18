Москва, 18 января, 2019, 11:59 — ИА Регнум. В администрации президента США Дональда Трампа рассматривается вопрос об отмене пошлин на импорт китайских товаров. СМИ писали, что с таким предложением выступил министр финансов США Стивен Мнучин. Официально эта информация пока не подтверждена. Но тем не менее появление в авторитетном издании такой новости вдохновило американский и китайский фондовые рынки на рост. Американские фондовые индексы по итогам торгов 17 января дружно закрылись в неплохом плюсе, а китайские фондовые индексы показывали рост более чем на 1%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Можно ли воспринимать эту информацию как сигнал о том, что США готовы помириться с Китаем, прекратить торговую войну и снова возобновить нормальное деловое партнерство? Наверное, это один из сигналов, но подобные сигналы поступали и раньше, включая заявление самого Трампа на саммите G20 в декабре 2018 года о том, что до марта 2019 года он приостанавливает повышение пошлин на китайские товары до 25%, а также недавно сделанные заявления, что он надеется достигнуть прогресса в отношениях с Китаем уже в ближайшее время», — пояснила Мильчакова.

До конца января могут состояться переговоры по вопросам о компромиссе в торговой войне. Но радоваться пока рано, так как миролюбие США нередко вводит в заблуждение. Похоже, что министр финансов Стивен Мнучин придерживается прагматичного подхода в политике, поэтому такой шаг в сторону Китая, даже официально не подтвержденный, выглядит правдоподобным.

«Также отметим, что по инициативе Мнучина скоро будут отменены санкции в отношении предприятий, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому олигарху Олегу Дерипаске. И это звенья одной цепи, говорящие о том, что у ряда официальных лиц в США есть понимание, что нельзя вести международную политику средствами грубого давления, надо находить компромиссы и идти на взаимные уступки. Да и такие страны, как Россия и Китай, уже давно не идут в фарватере американской внешней политики, а защищают собственные интересы», — отметила эксперт.

Однако, к сожалению, в США немало мракобесов, не заинтересованных в том, чтобы у США установились нормальные рабочие отношения с другими ядерными державами, которые ведут собственную политику (речь идет в первую очередь о Китае и России).

«Некоторые американские чиновники и конгрессмены считают, что отмена пошлин на ввоз китайских товаров может быть воспринята Китаем как проявление слабости или даже как поражение США в торговой войне.

Поэтому рано успокаиваться: торговая война пока далека от завершения. Есть слабые ростки мира, но пока нужно время, чтобы позволить им еще подрасти. В любом случае новость оказала небольшое позитивное влияние на рубль, который на открытии торгов немного вырос к доллару (на 0,01%)», — высказала свое мнение Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность отмены пошлин на китайские товары ради достижения успеха в переговорах с Китаем, писала 18 января газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

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