Калуга, 18 января, 2019, 11:56 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области 15 февраля 2019 года состоится церемония открытия Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча». Как сообщили 18 января корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии, организаторам фестиваля поступили заявки на около 300 фильмов игрового, документального и анимационного кино. В конкурсную программу отобрано 48 фильмов, а во внеконкурсную программу — 52 фильма.

Фото Алексея Климова. Пресс-служба правительства Калужской области Президент кинофестиваля «Встреча» монахиня София (Ищенко) открыла выставку по теме «Отец. Отцовство. Отечество»

«Для меня это миссионерский проект — передать средствами киноискусства те нравственные ценности и нормы, которые тысячелетиями формировались в нашем государстве, которые вдохновляли и вдохновляют деятелей киноискусства на создание фильмов, возвышающих душу человека. Мы отбираем именно такое кино, которое отвечает этой задаче», — говорит президент православного кинофестиваля «Встреча» монахиня София (Ищенко).

В 2019 году в международном кинофестивале «Встреча» принимают участие работы кинематографистов из Армении, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Ирака, Казахстана, Китая, Польши, Украины, Эстонии и других стран. На фестиваль поступило немало новых отечественных лент. Самая большая коллекция фильмов-участников — это короткометражные игровые фильмы, созданные как известными мастерами, так и студентами ВГИКа, которые в 2019 году отмечают столетие ведущего кинематографического вуза страны. На фестивале также представлены три программы из дипломных работ разных десятилетий тех выпускников, которые впоследствии стали корифеями советского и российского кино. Широко представлено документальное кино. От прекрасных картин на исторические темы, до фильмов, актуальных для молодежи, спортивных, патриотических. Для педагогической аудитории будут интересны фильмы о Корнее Чуковском и Юнне Мориц. Для людей религиозных отобраны фильмы, посвящённые святым и святыням православия.

Из присланных фильмов формируется специальная программа для семейного и детского просмотра. Так как тем фестиваля 2019 года «Отец. Отцовство. Отечество», то организаторами кинофестиваля составлена ретроспективная программа фильмов, посвященная образу отца.

В калужской епархии напомнили, что шестой год в рамках Международного православного кинофестиваля «Встреча» проходит выставка икон и картин, которая акцентирует тему фестиваля. 17 января в калужском Инновационном культурном центре открылась выставка репродукций работ русских и советских художников, посвященная теме отца. Выставка называется также, как и тема фестиваля, — «Отец. Отцовство. Отечество». Картины и иконы, отобранные для выставки, в отличие от предыдущих лет, состоят из работ не только русских, но и иностранных художников, ведь тема отцовства актуальна для всех народов мира. Открывает выставку икона «Святая Троица» иконописца Андрея Рублёва. Среди сюжетов других картин — это и трогательные забавы отца с детьми, и драматичные библейские события, и патриотичные образы защитников Отечества. Организаторы кинофестиваля и тематической выставки считают, что фильмы, иконы, картины, книги и песни об отцах помогут современному обществу вернуть былое достоинство такой важной социальной роли как отец. В Калуге выставка на тему отцовства будет работать с 20 января по 5 февраля. В течение 2019 года с работами выставки можно будет познакомиться в городах и районных центров Калужской области.