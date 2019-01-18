О транзите газа через Киев и катастрофе над Японским морем: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 января, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Президент России не исключил дальнейший транзит газа через Украину;
- В Японии официально объявили о встрече Путина и Абэ;
- США хотят блокировать компании Китая;
- В Чечне списана задолженность за газ;
- Два Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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