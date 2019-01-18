Чебоксары, 18 января, 2019, 11:30 — ИА Регнум. В Вурнарском районе Чувашии вынесен обвинительный приговор в отношении 49-летнего местного жителя, который сбил 14-летнюю школьницу из-за отказа сесть к нему в автомобиль. У пострадавшей, которая продолжает лечиться, констатировали переломы позвоночника, руки и ноги. Мужчина получил пять лет колонии общего режима, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

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Наезд произошёл 24 сентября 2018 года на дороге между поселком Вурнары и деревней Вурманкасы. По данным следствия, злоумышленник тогда сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

«Из личных неприязненных отношений к 14-летней девочке, которая отказалась проехать на автомобиле Lada X-Ray под его управлением, он намеренно преследовал её, съехав в кювет, где совершил на нее наезд. В результате она получила переломы позвоночника, руки и ноги, что расценивается как тяжкий вред здоровью. Потерпевшая госпитализирована, ей по-прежнему оказывается необходимая медицинская помощь», — сказал Олег Дмитриев.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ему назначено пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу. Отметим, что максимальное наказание по данной статье — 10 лет лишения свободы.

Кроме того, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник лишен права управления транспортными средствами на 1,5 года и ему назначено 30 тыс. рублей административного штрафа.

Отметим, первоначально расследованием ДТП занималась полиция, затем дело было передано в следственное управление СКР по Чувашии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе доследственной проверки проверялось, почему сотрудники ДПС не зарегистрировали сообщение о совершении особо тяжкого преступления при выезде на место происшествия. Была организована служебная проверка. Тогда управление МВД по Чувашии опровергло информацию о том, что инцидент с намеренным наездом на девочку не был зафиксирован должным образом, заявив, что «полицейские зарегистрировали сообщение о ДТП, осуществили сбор материалов на месте происшествия в строгом соответствии с действующим законодательством». Тогда же выяснилось, что в 2018 году, по данным МВД по региону, в отношении злоумышленника составлено более 20 протоколов о нарушении скоростного режима.