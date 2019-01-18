Ярославль, 18 января, 2019, 11:28 — ИА Регнум. В Ярославле уволен бывший заместитель директора регионального департамента охраны объектов культурного наследия Роман Васильев. По некоторым сведениям, он задержан правоохранительным органами. Об этом сообщают источники ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Роман Васильев

В правоохранительных органах пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. В департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области подтвердили, что Васильев уволился «на днях» по собственному желанию. Каких-либо других сведений там предоставить не смогли.

Роман Васильев приехал в Ярославль из Москвы в 2018 году по приглашению директора департамента, также москвича Александра Филяева. До этого Васильев был недолгое время заместителем руководителя администрации Одинцовского района Московской области по вопросам культуры. По сведениям сайта администрации Одинцовского района, в 2007 по 2011 годы Роман Васильев работал в комитете по культурному наследию города Москвы, а с 2014 по 2016 год — в минкультуры Московской области.

В настоящее время телефон бывшего чиновника отключен.