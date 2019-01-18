Санкт-Петербург, 18 января, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Для погружения в ледяную воду накануне и во время православного праздника Крещения на территории Санкт-Петербурга оборудовано 28 крещенских купелей. Об этом сообщило 18 января ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербуржцы на Неве

Напомним, Крещение Господне — один из двенадцати главных православных праздников — отмечается в субботу, 19 января.

Список петербургских иорданей опубликован на сайте регионального ГУ МЧС. По традиции, наибольшей популярностью у участников ритуала пользуется прорубь на Неве, у Петропавловской крепости.

Личный состав петербургского Главка МЧС и Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга, пожарно-спасательная техника и спасательные катера будут весь день дежурить в местах крещенских купаний. Граждан просят соблюдать меры предосторожности и не окунаться в необорудованных местах.