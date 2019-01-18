* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 18 января, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Специальный представитель США по процессу национального примирения в Афганистане Залмай Халилзад отреагировал на угрозу со стороны движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приостановить мирные переговоры. Американский дипломат сказал, что если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят вести переговоры, то США готовы их продолжать, но если группировка хочет продолжения борьбы, то силы международной коалиции готовы дать ей отпор.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», 15 января движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что если вопрос о выводе войск не будет включен в повестку переговоров, то группировка готова приостановить все контакты с официальными лицами США.

Представитель США по процессу национального примирения в Афганистане добавил, что руководство страны надеется на искреннее желание талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установить мир в стране. Но если конфликт продолжится, то Америка окажет всю необходимую поддержку правительству и народу Афганистана.