Вена, 18 января, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Австрийский лыжник Йоханнес Дюрр признался в регулярном употреблении допинга. Об этом он рассказал в фильме немецкого журналиста Хайо Зеппельта.

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Дюрр признался, что принимал эритропоэтин, гормоны роста, инсулин, а также активно использовал переливание крови.

На олимпийских играх 2014 года в Сочи его допинг-проба дала положительный результат, из-за чего он был дисквалифицирован на два года.

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