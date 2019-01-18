Москва, 18 января, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Самым продаваемым автомобилем в России в декабре 2018 стала LADA Granta — за месяц было продано 12,5 тыс. экземпляров. При этом бренд отечественного производителя лидирует на рынке второй месяц подряд, сообщает 18 января пресс-служба аналитического агентства «Автостат».

Valera N. Trubin Lada Granta на конвейере АвтоВАЗа

Глава пресс-службы агентства Азат Тимерханов отметил, что в пользу «Гранты» сыграли широкая линейка кузовов и более доступная цена, чем у конкурентов.

«С учетом этих факторов LADA Granta может смело претендовать на титул лидера российского рынка в 2019 году», — убеждён эксперт.

Второе и третье места в рейтинге декабрьских предпочтений жителей России заняла LADA Vesta (11,6 тыс. шт.) и KIA Rio (8,6 тыс. шт.) соответственно. Следом идут седан Volkswagen Polo (6 тыс.), кроссовер Creta (5,2 тыс.) и седан Solaris (4452 шт.) от Hyundai.