Москва, 18 января, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей России (87%) пользуются различными видами финансовых услуг. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк

При этом уровень доверия населения к банкам за год вырос. Так, 65% граждан доверяют банкам (16% полностью доверяют, 49% — скорее доверяют), это на 5 п. п. выше, чем в 2017 году.

Доверяют банкам и уверены в стабильность банковской системы России 41% опрошенных. 28% предполагают, что, возможно, обанкротятся один или два крупных банка.

Страховым компаниям доверяют 36% граждан РФ, инвестиционным компаниям и негосударственным пенсионным фондам — по 15%.

Опрос проведен в ноябре 2018 года. Опрошены 1 600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статпогрешность не превышает 3,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года у граждан РФ доверие к банкам незначительно снизилось. Если в январе банкам доверяли 51%, то в октябре их число снизилось до 46%. А 35% опрошенных вообще хотели забрать свой вклад из банка.

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