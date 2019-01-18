Иркутск, 18 января, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Следователям СУ СК РФ по Иркутской области удалось уличить туристическую фирму в злостном нарушении природоохранного законодательства на Байкале. Вместо того чтобы вывозить скапливающийся мусор, её сотрудники при помощи специального оборудования брикетировали твердые бытовые отходы и закапывали на территории водоохранной зоны озера. Согласно заключению специалистов Росприроднадзора, уничтожен плодородный слой почвы.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

«Кроме того, в нарушение правил обращения с опасными веществами, предназначенными для работы дизельной станции на территории базы отдыха, обнаружены следы розлива нефтепродуктов. Установлено, что ущерб окружающей среде от указанных нарушений составил около 2 млн рублей», — поясняют следователи.

Уголовное дело, предусмотренное ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ») возбуждено по материалам Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние годы турбазы и гостиницы на берегах Байкала стали расти, как грибы после дождя. Основная их масса принадлежит гражданам Китая. Сами постройки являются незаконными и, как уже неоднократно извещала Байкальская природоохранная прокуратура, возводятся под видом жилых домов.