Москва, 18 января, 2019, 10:38 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке в небе столкнулись два самолёта Су-34. Эту информацию подтвердили в Министерство обороны России.

Mil.ru СУ-34

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В департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства уточнили, что касание в воздухе двух Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО произошло 18 января в 8:07 (мск) в 35 км от берега при отработке маневрирования, пишет РИА Новости. Самолёты выполняли плановый учебно-тренировочный полёт над акваторией Японского моря.

Отмечается, что экипажи обоих воздушных судов успели катапультироваться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе в ходе полётов на Дальнем Востоке. Пока никаких сведений о судьбе экипажа нет.