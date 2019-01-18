Москва, 18 января, 2019, 10:25 — ИА Регнум. О готовности к отправке средств выведения космической обсерватории «Спектр-РГ» на Байконур сообщает 18 января пресс-служба ГКНПЦ им М.В. Хруничева.

Mil.ru Старт ракеты-носителя «Протон-М»

Ракету-носитель «Протон-М», головной обтекатель и разгонный блок ДМ-03 отправятся на космодром 7 февраля.

Ранее, напомним, источники сообщали о переносе запуска космического аппарата «Спектр-РГ» с апреля на июнь в связи увеличением сроков проверки оборудования и сохраняющейся возможности дальнейшего переноса сроков старта.

АО «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева» (входит в Роскосмос) является разработчиком и серийным изготовителем РН «Протон», РБ «Бриз-М» и семейства РН «Ангара». В состав ГКНПЦ входит ряд ключевых производителей компонентов и комплектующих РН «Протон», расположенных в Москве и других городах России.

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