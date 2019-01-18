Ростов-на-Дону, 18 января, 2019, 10:23 — ИА Регнум. В Ростовской области в течение трёх лет цены на газомоторное топливо подниматься не будут. Об этом в ходе рабочей поездки на Дон заявил председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, передаёт ИА REGNUM 18 января.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Газовая колонка

«Сегодня я дал поручение — на три года заморозить цены на газомоторное топливо на нынешнем уровне — 16,5 рубля за литр. Это позволит бизнесу более активно переходить на экологичный газомоторный автотранспорт», — сказал Виктор Зубков.

По словам донского губернатора Василий Голубева, в ближайшее время планируется разработать и принять областной закон, стимулирующей предприятия переходить на газомоторное топливо.

«Также в числе мер областной поддержки предусматривается сокращение сроков при оформлении земельного участка под создание инфраструктуры для газомоторной отрасли, субсидирование предприятий АПК при приобретении экологичной сельхозтехники, стимулирование закупки общественного транспорта, работающего на газе», — пояснил Василий Голубев.

Напомним, согласно пилотному проекту «Развитие рынка газомоторного топлива в Ростовской области», количество газозаправочных станций в регионе должно увеличиться до 39 объектов. Сегодня их только 11.

Кроме того, к 2021 году парк техники, работающей на природном газе, должен вырасти до 55 тыс. единиц. Для переоборудования и обслуживания транспорта планируется создать десять сервисных центров.

ИА REGNUM ранее сообщало, что о планах по созданию ещё десяти новых газозаправочных станций в течение двух лет речь шла на прошлогодней рабочей встрече Зубкова и Голубева. Тогда же сообщалось, что на газ будет переведена и техника, собирающая урожай на донских полях.

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