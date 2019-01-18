Нью-Дели, 18 января, 2019, 10:24 — ИА Регнум. В результате схода лавины на гималайском перевале погиб один человек, сообщает 18 января Associated Press.

Лавина

Инцидент произошел на территории Кашмира, контролируемого Индией. Еще десять человек числятся пропавшими без вести. Силы армии и полиции мобилизованы на поиск людей.

Напомним, в индийском Кашмире распространены оползни и лавины. Так за 2018 год в данном регионе погибли 11 человек, передвигавшиеся в транспортном средстве, сметенном лавиной.