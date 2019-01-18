Киев, 18 января, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил о своём выдвижении в президенты 2 февраля 2019 года, сообщило 17 января издание «Левый берег» со ссылкой на неназванный источник во фракции президентской партии в Верховной раде.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Будет большой форум по выдвижению единого кандидата от демократических сил. Там и заявит», — рассказал парламентарий.

Депутат Рады отметил, что Порошенко намерен пообещать избирателям значительную прибавку к пенсии, в случае своего избрания.

Источник также рассказал, что лидер президентской гонки Юлия Тимошенко заявит о вступлении в борьбу за пост президента 22 января в День соборности Украины.

Напомним, президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2019 года. Несмотря на усилия Петра Порошенко, включая церковно-политическое турне по Украине, социологи отмечают его низкую поддержку среди избирателей.

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