Владивосток, 18 января, 2019, 10:12 — ИА Регнум. 18 января во Владивостоке, на Приморской сцене Мариинского театра, состоится торжественное открытие главного проекта Года театра — Всероссийского театрального марафона. После оглашения приветствий и торжественных речей будет показан знаменитый балет Петра Чайковского «Спящая красавица» в хореографии Мариуса Петипа в редакции Эльдара Алиева. За пультом Симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра — Павел Смелков.

Борис Кустодиев. В ложе. 1912

Театральный марафон пройдет в 85 регионах России и продлится до ноября 2019 года. В нем примут участие более ста театров страны. Также в рамках Года театра пройдут Театральная олимпиады, Летний фестиваль губернских театров, Фестиваль театров малых городов России, многочисленные тематические форумы, конференции, встречи, семинары, мастер-классы с известными режиссерами и актерами. Фестивали «Золотая маска» и Международный театральный фестиваль имени Чехова включены в этом году в программу Года театра. Кроме многочисленных сценических мероприятий, особое внимание будет уделено созданию современной театральной инфраструктуры: ремонту зданий, открытию новых площадок, созданию молодежных трупп и детских студий.