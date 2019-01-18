Нижний Новгород, 18 января, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Нижегородской области, контролирующего 56,4% рынка сбыта, — ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» требуют признать банкротом. Исковое заявление, поступившее в Арбитражный суд Нижегородской области, оставлено без движения из-за недочётов до 4 февраля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) ccipeggy Электричество

В суд с исковым заявлением 14 января 2019 года обратилось ООО «Водоканал Кстовского района». Сумма исковых требований — 477 263,62 рубля. 29 ноября 2018 года водоканал выиграл иск к энергетикам о взыскании 439 778,75 руб. неосновательного обогащения (авансового платежа за потребление электрической энергии в 2018 году по договору энергоснабжения №6 523 000 от 01.05.2016 года), 25 187,87 рубля процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 27.12.2017 по 05.10.2018 год, и 12 297 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

Истец запрашивал большую сумму, но в остальной части суд отказал из-за неверного расчёта процентов. Решение суда не обжаловалось.

Иск о банкротстве, в основу которого легло предыдущее дело, оставлен без движения.

«Согласно пункту 3 части 1 статьи 126 АПК РФ к заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основаны требования. При этом письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии (п. 8 ст. 75 АПК РФ). Между тем, ознакомившись с указанным заявлением, суд установил, что оно подано с нарушением требований, установленных пунктом 3 части 1 статьи 126 АПК РФ, а именно: приложением к заявлению представлены простые копии документов, что влечет последствия, предусмотренные статьей 128 АПК РФ — оставление заявления без движения», — отмечается в определении суда.

ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» создано в апреле 2005 года путем реорганизации в форме выделения из ОАО «Нижновэнерго», управляющая компания общества — ПАО группа компания «ТНС Энерго» (Москва). Уставный капитал — 59 196 994,56 рубля.

На официальном сайте указано, что компания создана «в ходе реорганизации ОАО «Нижновэнерго» в рамках реформирования РАО «ЕЭС России». Тогда было создано ОАО «Нижегородская сбытовая компания». В июне 2015 года сбытовая компания, которой делегировали задачи по энергоснабжению нижегородцев, была переименована в ПАО «ТНС энерго НН». Уточняется, что на сегодня компания — «крупнейшая энергоснабжающая организация региона, гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области».

"Компания контролирует 56,4% рынка сбыта электроэнергии в Нижегородской области, обслуживает по договорам более 34,9 тысячи юридических лиц, из которых более 4,4 тысячи договоров заключены с потребителями, финансируемыми из бюджетов различных уровней, и более 1,22 млн лицевых счетов физических лиц», — отмечается на сайте.