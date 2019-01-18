Москва, 18 января, 2019, 10:10 — ИА Регнум. В ходе полетов на Дальнем Востоке в воздухе столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает 18 января ТАСС.

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«Два Су-34 шли со стороны моря и столкнулись в воздухе. Экипаж одного самолета катапультировался», — сказал собеседник агентства.

Также источник подчеркнул, что на текущее время никаких сведений о судьбе экипажей самолетов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября 2018 года стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу наградил курсанта краснодарского летного училища Михаила Еманова, посадившего самолет Л-39 с неисправным двигателем.

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