Москва, 18 января, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Высокие шансы на сохранение статуса соответствия во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) имеет Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом 18 января сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

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Отмечается, что, несмотря на срыв сроков по исследованию базы Московской антидопинговой лаборатории, есть вероятность положительного решения.

Решение относительно статуса РУСАДА будет принято на заседании исполкома WADA, которое состоится 22 января.

Всего есть три варианта развития событий. Аккредитация РУСАДА может остаться в силе, её могут забрать. Кроме того, решение этого вопроса может быть отложено на более поздний срок.

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