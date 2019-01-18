Москва, 18 января, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Сегодня, 18 января, Министерство иностранных дел России проведет брифинги для иностранных дипломатов по ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщается на сайте МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание МИД России

В ходе брифингов будет представлена подробная информация о российском подходе к судьбе ДРСМД.

В трёх закрытых мероприятиях примут участие представители стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что претензии США к России о несоблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) как минимум некорректны и провокационны.

Подробнее: В МИД назвали провокационными претензии США к РФ по ДРСМД