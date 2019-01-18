Владивосток, 18 января, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Министерство культуры намерено вернуться к вопросу о государственном финансировании российских кинофестивалей, провести оценку их эффективности. Об этом заявил глава ведомства Владимир Мединский на совещании с главами министерств культуры Дальневосточного федерального округа во Владивостоке.

Vstrecha-obninsk.ru Сретенский кинофестиваль «Встреча» в 2012 году

Сегодня Россия является безусловным лидером по количеству кинофестивалей, практически нет региона или даже крупного, а иногда и не очень большого города, где бы не проводились «престижные» кинофорумы. Между тем специалисты считают, что уровень их не всегда соответствует заявленным целям. Зачастую такие встречи больше нужны самим деятелям кино и администрации региона.

Теперь Минкультуры проведет ревизию этого направления деятельности, внимательно рассмотрит их бюджетную составляющую, а также какие средства удается привлечь организаторам фестивалей со стороны бизнес-структур.