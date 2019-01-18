Берлин, 18 января, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Мужская сборная России по гандболу проиграла команде Франции в матче группового турнира чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 22:23.

Гандбол

Ранее российская команда обыграла сборную Кореи (34:27) и сыграла вничью со сборными Сербии (30:30) и Германии (22:22) и потерпела поражение от команды Бразилии (23:25).

Таким образом, сборная России завершает выступление на чемпионате мира, заняв четвёртое место в группе А предварительного раунда.

Напомним, чемпионат мира по гандболу проходит с 10 по 27 января в Германии и Дании.

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