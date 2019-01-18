Москва, 18 января, 2019, 09:40 — ИА Регнум. На сегодняшний день на околоземной орбите находятся более 7 тыс. тонн космического мусора, его объем растет на 4% ежегодно. Об этом говорится в тезисах доклада «Космический мусор: проблемы и пути решения», подготовленного к «Королёвским чтениям» сотрудниками МГТУ имени Н.Э. Баумана.

WikiImages Мусор в космосе

«На околоземной орбите находится около 18 тыс. объектов размером более 10 см, в том числе 1,2 тыс. спутников, 750 тыс. «летающих пуль» (размер каждой «пули» около сантиметра) и около 150 миллионов совсем мелких фрагментов», — говорится в тезисах.

Также в документе отмечается, что «лидерами» по загрязнению околоземного пространства являются США, Россия и Китай. Отмечается, что общая масса космического мусора по данным 2017 года составляет около 7,2 тыс. тонн, причем в последнее время «прирост» массы мусора составлял 100 тонн в год.

В докладе отмечается, что такое использование околоземного пространства может привести «к полной непригодности ближнего космоса для практического использования».