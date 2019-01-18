Душанбе, 18 января, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона принять участие в саммите «Один пояс, один путь», сообщает 18 января агентство «ТаджикТА».

President.tj Си Цзиньпин и Эмомали Рахмон

Второй саммит «Один пояс, один путь» состоится в апреле 2019 года в Пекине. Глава Таджикистана не присутствовал на первом саммите, который прошел в мае 2017 года. Республику представлял министр экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября в рамках 17-го заседания глав правительств ШОС в Душанбе глава правительства Таджикистана Кохир Расулзода и премьер госсовета Китая Ли Кэцян обсудили сопряжение китайской инициативы «Пояса пути» со стратегией развития Таджикистана.