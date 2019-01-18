Сеул, 18 января, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Через 30 лет стало возможно запустить рейсы нескольких авиакомпаний по сообщению «Ичхон — Улан-Батор», сообщает Opinion News.

BriYYZ Самолёт авиакомпании Korean Air

Маршрут «Ичхон — Улан-Батор» был «монопольным маршрутом», так как осуществлять перевозки между странами могла только одна авиакомпания с каждой стороны. Такое соглашение было подписано в 1991 году.

До 2019 года корейская компания Korean Air и монгольская авиакомпания MIAT Mongolian Airlines выполняли 6 рейсов еженедельно. В результате чего цены на авиабилеты были чрезмерно высоки, к тому же постоянная нехватка этих билетов причиняла неудобства.

С 16 по 17 января в столице Южной Кореи прошли переговоры между Южной Кореей и Монголией, на которых был затронут вопрос увеличения объема перевозок по маршруту на 70%.

В результате переговоров компании смогут увеличить количество перелетов до 9 раз в неделю. С 31 марта 2019 года Korean Air и другие авиакомпании страны будут осуществлять перелеты по новым стандартам.

Кроме того количество рейсов по маршруту «Пусан — Улан-Батор» также увеличилось до 3 раз в неделю, лимит посадочных мест был увеличен до 195.