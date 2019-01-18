Москва, 18 января, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Сегодня, 18 января, состоится рабочая поездка премьер-министра Дмитрия Медведева в Краснодарский край, сообщается на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

На площадке машиностроительного завода ООО «КЛААС».Медведев проведёт совещание по вопросам развития отечественного производства сельхозтехники. Также речь пойдет о реализации национальных проектов.

Кроме того, состоится встреча премьер-министра с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что планируется запустить рейтинг долгосрочной устойчивости регионов России.

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